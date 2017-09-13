Россия хочет на полгода ввести в Донбасс вооруженную миссию ООН

В российском проекте резолюции говорится о вооруженной миссии ООН, которая должна защищать наблюдателей СММ ОБСЕ

Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию подготовленного РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН.



Россия хочет, чтобы эта миссия ООН начала работать после полного разведения сил от линии соприкосновения. Ее глава, согласно проекту, должен докладывать непосредственно генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Миссия должна быть вооружена стрелковым оружием и обеспечивать безопасность групп наблюдателей СММ, которые круглосуточно мониторят в зонах разведения сил.



В тексте говорится, что рекомендации должны быть согласованы "с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".



Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

Германия высказалась против обсуждения вопроса миротворцев с боевиками ЛДНР, а Польша считает, что миротворцы должны размещаться на украинско-российской границе, а не на линии соприкосновения, как предлагает РФ.



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