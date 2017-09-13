Оккупанты доставили в Крым новый противодиверсионный катер

По данным Минобороны РФ, катер П-433 предназначен для борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях пунктов базирования

Российские оккупанты в Севастополь доставили новейший противодиверсионный катер П-433 проекта "Грачонок". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Катер, который был построен для Черноморского флота уже с учетом особенностей региона базирования, принял участие в главном военно-морском параде на День военно-морского флота в Санкт-Петербурге, после чего совершил переход в Черное море по внутренним водным путям", - отмечается в сообщении.

Катер П-433 предназначен для борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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