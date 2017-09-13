Украина потребовала публично наказывать за нарушения Минска

Украина настаивает, чтобы каждый случай нарушения режима прекращения огня со стороны ОРДЛО был расследован, а виновные - публично наказаны

Украинская сторона призвала страну-агрессора РФ и ОРДЛО соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер у себя в Facebook, комментируя итоги сегодняшней скайп-встречи подгруппы по безопасности.

"Из-за обстрелов страдают мирные жители. Дети не могут спокойно посещать школу. Под угрозой срыва находятся основные цели школьного перемирия - безопасность детей во время учебного года. Мы потребовали, чтоб каждый случай нарушения режима прекращения огня со стороны ОРДЛО был расследован, а виновные - публично наказаны", - говорится в сообщении.

8 сентября Кучма заявил, что Кремль использует ситуацию с украинскими заложниками специально для оказания давления на Украину.

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