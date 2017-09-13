Экс-посол Украины в НАТО возглавил Службу внешней разведки

Егор Божок исполнял обязанности главы украинской миссии при Североатлантическом альянсе в 2015-2017 годах

Новым главой Службы внешней разведки (СВР) назначен бывший и.о. руководителя миссии Украины при НАТО Егор Божок. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Представляя коллективу СВР нового руководителя, Порошенко назвал Божка "патриотом, решительным, профессиональным человеком, имеющим огромный опыт зарубежной работы".

По словам президента, работа Божка в миссии при НАТО дала возможность скоординировать усилия международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность государства.

Порошенко также выразил уверенность, что назначение нового главы СВР "даст импульс в развитии службы".

Порошенко представляет Божка коллективу СВР (фото - president.gov.ua)

Глава государства назначил Божка руководителем СВР указом №273/2017 от 13 сентября 2017-го, а указом №274/2017 ввел его в состав СНБО.

Еще одним указом - №272/2017 - Порошенко освободил от временного исполнения обязанностей главы Службы внешней разведки Игоря Разинкова.

Дипломат Егор Божок (37 лет) начал свою карьеру в 2002 году с департамента контроля над вооружениями и военно-технического сотрудничества МИД, где в разное время работал специалистом, атташе и третьим секретарем.

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В 2005-2009 годах занимал должности третьего и второго секретаря по политическим вопросам миссии при НАТО в Брюсселе.

В 2009-2013 годах Божок работал на разных должностях в департаментах НАТО и ЕС центрального аппарата МИД.

В 2013-м дипломат стал заместителем главы миссии при НАТО, а в июне 2015-го - и.о. главы миссии (в июле 2017 года его на этой должности сменил Вадим Пристайко).

21 августа 2017 года Порошенко назначил Александра Куця начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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