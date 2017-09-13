Россию признают страной миграционного риска до конца месяца

На заседании Кабмина внешнеполитическому ведомству и Службе безопасности Украины поручили до 30 сентября провести все необходимые для этого процедуры

Дипломатам министерства иностранных дел и сотрудникам Службы безопасности Украины до 30 сентября 2017 года следует внести государство-оккупант Российскую Федерацию в перечень стран, представляющих миграционную угрозу. Соответствующее решение было принято сегодня, 13 сентября, на заседании правительства.

Такой список уже существует, ведомства должны его обновить новым пунктом - Россией.

Министры рассмотрели и приняли план выполнения указа президента Петра Порошенко о вступлении в силу решения СНБО об усилении контроля за въездом в Украину и выездом из страны иностранцев и лиц без гражданства, а также соблюдения ими правил пребывания на украинской территории.

До 30 октября профильным ведомствам следует разработать механизм внедрения въезда и выезда из Украины иностранцев (в частности россиян) по биометрическим загранпаспортам и предварительного сообщения им о въезде в Украину по электронной системе.

До 30 ноября должны быть созданы центры предоставления админуслуг около КПВВ.

Читайте также: Ввести визовый режим с Россией очень сложно - МИД

С 1 января 2018 года Украина вводит правила пересечения границы для граждан из стран, которые могут представлять угрозу для Украины, по биометрическим паспортам.

Глава МИД Павел Климкин заявил, что введение такого контроля для иностранцев не будет иметь негативных последствий для граждан стран ЕС и других иностранцев, которые имеют биометрические паспорта по стандартам IKAO.

Читайте также: Грицак хочет уголовной ответственности за посещение РФ политиками

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.