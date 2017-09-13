Полицию Донецкой области возглавил экс-начальник Хмельницкой

Предыдущий глава Главного управления Нацполиции в Донецкой области Виталий Невгад назначен начальником Главного следственного управления Нацполиции

Новым начальником полиции Донецкой области назначен генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин, который ранее возглавлял ГУ Нацполиции в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Приказ о назначении Семенишина подписал глава Нацполиции Сергей Князев. Нового руководителя правоохранителей региона сегодня, 13 сентября, в Мариуполе представил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

В то же время предшественник Семенишина на этой должности Виталий Невгад назначен начальником Главного следственного управления Нацполиции.

Невгад был назначен руководителем ГУНП в Донецкой области 19 июля 2017 года и в итоге пробыл на посту менее двух месяцев.

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