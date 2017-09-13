Воевал в Приднестровье: в России придумали новый фейк о Яценюке

Российские следователи "идентифицировали" экс-премьера на фото, якобы сделанном в сепаратистском Приднестровье в 1992 году

Российское следствие в рамках сфабрикованного дела против экс-премьер-министра Арсения Яценюка, обвиняемого Москвой в якобы участии в Первой чеченской войне на стороне чеченских сепаратистов, выдумало "доказательства" его "участия" в приднестровском конфликте 25 лет назад. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь экс-главы правительства Ольга Лаппо.

"Теперь кремлевское кривосудие обвиняет Арсения Яценюка еще и в участии в боевых действиях в Приднестровье. С целью "всестороннего и объективного расследования" "чеченского дела Яценюка" российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье. На ней "росэксперты" "смогли" идентифицировать Яценюка", - отметила она.

Также Лаппо опубликовала фото "материалов расследования", на основании которых суд в российских Ессентуках в марте 2017-го вынес решение о заочном аресте экс-премьера.

На одной из страниц "материалов" портрет Яценюка сопоставляется с размытым фото неизвестного человека в очках - якобы бойца УНА-УНСО.

Фото: Facebook Ольги Лаппо

Интересен тот факт, что в боевых действиях в Приднестровье УНА-УНСО участвовала на стороне поддерживаемых Кремлем сепаратистов.

В сентябре 2015 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк воевал против российских военнослужащих в Чечне в 1994-1995 годах.

27 марта 2017 года суд Ессентуков принял решение о "заочном аресте" Яценюка. Экс-премьеру предъявлены обвинения в якобы участии в вооруженной группе, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, также ему вменяют ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление.

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