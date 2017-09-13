МВД: Все руководители полиции должны пройти через АТО

На все руководящие должности Нацполиции будут приглашаться офицеры, принимавшие непосредственное участие в подразделениях в зоне проведения АТО

Согласно решению главы МВД Арсена Авакова, на все руководящие должности в полиции будут назначаться люди, принимавшие участие в АТО. Об этом заявил замминистра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

"По решению министра внутренних дел Украины, главы Национальной полиции все руководители полиции областей должны пройти через зону проведения антитеррористической операции. На все руководящие должности Нацполиции мы приглашаем офицеров, принимавших непосредственное участие в подразделениях в зоне проведения АТО", - сказал Яровой.

Как сообщалось ранее, сегодня новым начальником полиции Донецкой области назначен генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин, который ранее возглавлял ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

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