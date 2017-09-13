Порошенко и генсек ОБСЕ обсудили миротворческую миссию в Донбассе
Президент Петр Порошенко и генсек ОБСЕ Томас Гремингер скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. О состоявшейся в Киеве встрече сообщает пресс-служба Администрации президента.
Порошенко сообщил Гремингеру о развитии ситуации в Донбассе, имплементации минских договоренностей, а также очертил видение стратегии деоккупации Крыма.
Собеседники обсудили деятельность СММ ОБСЕ и потребности укрепления оперативной работы миссии. Порошенко обратился к генсеку ОБСЕ с просьбой содействовать предоставлению СММ нового технического оснащения, что повысит качество повседневной работы наблюдателей.
Была подчеркнута важность полного и беспрепятственного доступа миссии ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемую участок российско-украинской границы.
"Стороны скоординировали также подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. Петр Порошенко отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН по данному вопросу". - сказано в сообщении.
Порошенко призвал Гремингера задействовать все возможные механизмы ОБСЕ, чтобы освободить украинских политзаключенных в России и Крыму, а также заложников, удерживаемых российскими оккупационными войсками в Донбассе.
Сегодня первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что инициативу Киева о миротворческой миссии ООН для временно оккупированной части Донбасса согласуют с партнерами Украины, и лишь после этого в Организацию передадут письменное ее изложение.
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