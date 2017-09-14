Наблюдатели ОБСЕ установят в Донбассе четыре камеры наблюдения

Сейчас в Донбассе есть семь камер. Две сломаны - они находятся на подконтрольной боевикам территории и террористы к ним не пускают

До конца сентября СММ ОБСЕ установит четыре камеры видеонаблюдения на пропускных пунктах Гнутово, Майорск и Марьинка в Донецкой области и на временно оккупированной территории в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



Сейчас по обе линии наблюдения есть семь камер: в Авдеевке, Широкино, на Донецкой фильтровальной станции, на участках разведения сил Станица Луганская, Золотое, Петровское и на территории шахты Октябрьская.



В Октябрьской на временно подконтрольной боевикам территории камера не работает, и террористы не дают наблюдателям добраться к ней.



8 августа боевики словами камеру на ДФС.

Ранее в СММ ОБСЕ сообщили об открытии новой патрульной базы в зоне проведения АТО в Станице Луганской.

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