Наблюдатели ОБСЕ установят в Донбассе четыре камеры наблюдения
До конца сентября СММ ОБСЕ установит четыре камеры видеонаблюдения на пропускных пунктах Гнутово, Майорск и Марьинка в Донецкой области и на временно оккупированной территории в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Сейчас по обе линии наблюдения есть семь камер: в Авдеевке, Широкино, на Донецкой фильтровальной станции, на участках разведения сил Станица Луганская, Золотое, Петровское и на территории шахты Октябрьская.
В Октябрьской на временно подконтрольной боевикам территории камера не работает, и террористы не дают наблюдателям добраться к ней.
8 августа боевики словами камеру на ДФС.
Ранее в СММ ОБСЕ сообщили об открытии новой патрульной базы в зоне проведения АТО в Станице Луганской.
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