США выступают за миротворцев ООН на всей территории Донбасса

США считают возможным размещение миротворцев ООН в Донбассе, но на всей территории, включая оккупированную часть и границу с Россией

США выступают за размещение миротворцев ООН в Донбассе, в том числе на всей оккупированной территории и на границе с Россией. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хезер Нойерт, передает Радио Свобода.



США настаивают, чтобы у миротворцев был широкий мандат - обеспечивать мир и безопасность на всей территории Донбасса и на границе - "чтобы избежать усугубления или закрепления разделения Украины".



"Мы верим, что возможность миротворческих сил ООН на востоке Украины - это идея, которую, конечно, стоит изучить. Мы считаем, что это возможный способ защитить украинских граждан, независимо от национальности. Мы считаем, что это создает потенциал для восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности", - сказала Нойерт.



США считают, что нужен продолжительный режим прекращения огня.



"Мы бы хотели, чтобы Россия пошла на разведение сил вдоль линии контакта, вывела тяжелое вооружение и позволила полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включительно с международной границей", - подчеркнула представитель Госдепартамента.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

В Госдепартаменте заявили, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса.

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