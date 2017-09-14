Литва: Запад не должен позволить Путину выиграть битву в Украине

Путин пытается добиться чтобы никто на Западе не занимался поддержкой успешного экономического развития Украины, отметил экс-премьер-министр Литвы

Запад должен заботиться о том, чтобы не позволить президенту РФ Владимиру Путину выиграть стратегическую битву в Украине. Об этом в интервью Укринформу заявил экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, Путин пытается добиться того, чтобы никто, особенно на Западе, не занимался поддержкой успешного экономического развития в Украине.

"Путин надеется, что это приведет к естественному раздражению людей, которые не увидят какого-то экономического прогресса в стране, и как следствие - на каких-нибудь следующих выборах они проголосуют за тех, кто будет говорить о том, что не нужно продолжать никаких реформ, не нужно сближаться с ЕС и НАТО. Поэтому мы говорим, что Запад должен заботиться о том, чтобы не позволить Путину выиграть стратегическую битву в Украине", - подчеркнул Кубилюс.

Он не исключает того, что во время российско-белорусских учений Запад-2017 могут быть провокации.

"НАТО готово к этому, американцы увеличили в странах Балтии свое присутствие, а также количество военных истребителей, которые осуществляют миссии Air Policing. В Литве в рамках операции НАТО находится немецкий батальон. Мы себя сейчас чувствуем гораздо спокойнее по сравнению с тем, как это выглядело 2-3 года назад. Майдан и агрессия против Украины стала для нас толчком, чтобы увеличить свои ресурсы", - отметил Кубилюс.

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