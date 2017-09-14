Четыре страны пожалуются ОБСЕ на закон Украины об образовании

Венгрия, Румыния, Греция и Болгария направят письмо главе МИД Украины, а также ОБСЕ касательно нового закона Украины об образовании

Министры иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии направят письмо ОБСЕ с "сигналом" о том, что новый закон Украины об образовании не должен затронуть права нацменьшинств. Об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, передает БГНЕС.

Она уточнила, что такое же письмо сегодня было подписано для министра иностранных дел Украины.

Глава МИД Болгарии сообщила, что по этому вопросу уже состоялся разговор с заместителем посла Украины в Болгарии, а также между заместителем министра образования Болгарии с заместителем министра образования Украины.

"Украинская сторона заверила, что закон направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков", - резюмировала Захариева.

11 сентября в Минобразования заявили, что редакция статьи 7 закона Украины об образовании, которая вызвала обеспокоенность властей Венгрии и Румынии, соответствует Конституции Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

12 сентября Венгрия подала жалобы генеральному секретарю ОБСЕ, верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики добрососедства в связи с реформой образования в Украине. А Румыния, в свою очередь, выразила озабоченность из-за украинского закона.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что украинские чиновники разъяснят послам стран - членов ЕС детали принятого Верховной Радой закона об образовании, в частности положение об обучении на языках нацменьшинств.

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