Россия откажется от "гуманитарной поддержки" Донбасса - росСМИ

По неофициальным данным, сэкономенные деньги пойдут в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде

Террористические организации ДНР и ЛНР могут с 2019 года не получить по крайней мере часть помощи из российского бюджета - эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области. Об этом сообщает российское издание РБК.

По данным двух федеральных чиновников, поручение Минфину России "исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям" было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября.

В открытых документах по российскому бюджету (законы о бюджете и сопроводительные материалы к ним, отчеты казначейства об исполнении бюджета, материалы Минфина, Счетной палаты) РБК не нашел формулировки "гуманитарная поддержка отдельных территорий" или похожей на нее. По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за этой формулировкой, вероятнее всего, стоит помощь самопровозглашенным республикам Донбасса.

"Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова (помощник президента Путина Владислав Сурков, - ред.), как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков", - вспоминает один из собеседников РБК.

Минфин отказался от комментариев, как и представитель Козака.

Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд руб. на три года. Помимо Крыма она включает расходы на строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области, постройку трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск (Калининградская область), а также на приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды".

Однако два источника в Госдуме и один в правительстве подчеркивают, что, даже если власти и решили прекратить расходы на "гуманитарную поддержку" Донбасса, это не означает, что финансовая поддержка террористических организаций ДНР/ЛНР прекратится. Финансирование ДНР и ЛНР полностью засекречено, описывается секретными постановлениями (распоряжениями) правительства, закрытыми строчками в бюджете, говорит один из источников РБК. Неясно, что понимается под расходами на "гуманитарную поддержку", но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования ДНР и ЛНР, объясняет он.

В прессе несколько раз назывались цифры возможной помощи РФ террористическим организациям ДНР/ЛНР. Bloomberg сообщал, что Россия ежемесячно перечисляет т.о. ДНР 2,5 млрд руб на выплаты пенсий. В феврале 2017 года Служба безопасности Украины сообщала, что бюджетом т.о. ЛНР на первый квартал этого года предусмотрено поступление свыше 11 млрд руб, из которых около 9 млрд руб - помощь российского правительства.

Кроме того, Россия в рамках "гуманитарной поддержки" поставляет электроэнергию в ОРЛО. В "бюджете" т.о. ДНР есть "гуманитарная помощь" как источник доходной части.

Ранее сообщалось, что 24 августа Россия отправила 68-й "гумконвой" в Донецкую и Луганскую области Украины.

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