Французская делегация "поражена" увиденным в Донбассе - штаб

После возвращения домой во Францию политики намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, подчеркнули в штабе АТО

Делегация французских сенаторов посетила прифронтовую зону в Донбассе, чтобы ознакомиться с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией на местах. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Французские сенаторы во главе с председателем группы дружбы "Франция-Украина" сената Французской Республики Эрве Мореем посетили КПВВ Майорск, где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения. Также зарубежные гости провели встречи с руководством военно-гражданских администраций, ознакомились с работой негосударственных средств массовой информации в регионе. Традиционно европейские политики заезжают в прифронтовую Авдеевку - мирный город, который искромсала война", - говорится в сообщении.

Увиденное "поразило" французскую делегацию, говорят в штабе.

"После возвращения домой политики намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины", - подчеркнули военные.

Фото: пресс-служба Минобороны

Сенаторы заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной, однако французский парламент "пока не принял окончательного решения" о миротворцах ООН в Донбассе".

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