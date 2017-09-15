Итальянская газета извинилась за "российский" Крым

Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport опубликовало опровержение в номере за 15 сентября

Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport извинилось за то, что в одной из своих статей обозначила Крым российской территорией. Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, пишет Европейская правда.

Издание опубликовало опровержение в сегодняшнем номере.

"Получили письмо с извинениями от главного редактора, а также в сегодняшнем номере информация о том, что Крым не является российским, так как это никто не признал, и Крым был аннексирован Россией", - отметил Перелыгин.

13 сентября сообщалось, что свежем номере итальянской спортивной газеты La Gazzetta dello Sport в одной из статей временно оккупированный украинский Крым признан российской территорией, а харьковский футбольный клуб Металлист и одноименный стадион получили название Металлург.

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В июле 2017 года посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини заявил, что Крым "добровольно голосовал за свою независимость", а исторические связи Украины и России "не стоит игнорировать".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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