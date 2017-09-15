Полторак сообщил, как увеличат бюджет финансирования ВСУ

Бюджет для Вооруженных Сил Украины на следующий год планируется в размере 83,3 млрд гривень, сказал министр обороны Степан Полторак

Бюджет для Вооруженных Сил Украины на следующий год планируется в размере 83,3 млрд. грн. Об этом сегодня заявил министр обороны Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

"Предварительно, после проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны, бюджет для Вооруженных Сил Украины на следующий год планируется 83,3 млрд. грн. Но для этого нужно еще решение правительства и Верховной Рады", - сказал Полторак.

По его словам, ВСУ получат почти на 20 млрд гривень больше, чем в этом году.

"В бюджете на следующий год предполагается в 2,5 раза увеличить финансовый ресурс на развитие вооружения и техники. Мы переходим от "бюджета содержания" к "бюджету развития", - подчеркнул Полторак.

Выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения украинские военные с 1 апреля получают на 1,5 тыс грн больше, стоящие во второй линии - на 1100 грн

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