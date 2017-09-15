Россия продолжит нарушать границу Украины "гумконвоями" - Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас происходит "определенное перераспределение" помощи подконтрольным Москве боевикам

Российская Федерация не планирует отказываться от так называемой гуманитарной помощи подконтрольным ей террористическим организациям ДНР и ЛНР "ни сейчас, ни в будущем". Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение российских СМИ о якобы планах Москвы сократить или вообще отказаться от поддержки оккупированных районов Донбасса, передает пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, речи не идет и не будет идти", - сказал он.

Спикер Кремля подчеркнул, что государство-агрессор продолжит направлять "гумконвои" в ОРДЛО "по гуманитарным соображениям".

В то же время Песков не смог озвучить объем финансирования Москвой "гумпомощи" террористам ДНР и ЛНР, сославшись на то, что "не располагает такими цифрами".

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Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что сейчас происходит "определенное перераспределение" помощи боевикам. "Это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, речь идет просто там об упорядочении", - добавил Песков.

Сегодня, 15 сентября, российские СМИ сообщили, что кремлевские марионетки в Донбассе с 2019 года могут не получить по крайней мере часть помощи из российского бюджета - эти ресурсы пойдут на строительство и модернизацию инфраструктуры аннексированного Крыма и Калининградской области.

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