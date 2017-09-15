Гражданство Артеменко: АП просит суд продолжить рассмотрение дела

Высший админсуд приостановил разбирательство для выяснения, действительно ли экс-депутат имеет гражданство Канады, как заявил ранее

Администрация президента просит Высший административный суд возобновить рассмотрение дела о законности прекращения главой государства Петром Порошенко украинского гражданства бывшего народного депутата Андрея Артеменко. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила представитель пресс-службы ВАСУ Галина Гаевская.

Она пояснила, что 13 сентября 2017-го суд приостановил разбирательство, приняв решение обратиться в компетентные органы Канады для подтверждения наличия у Артеменко канадского гражданства.

Однако уже 14 сентября в ВАСУ поступило ходатайство представителя президента с просьбой возобновить рассмотрение дела.

На вопрос об аргументации Банковой необходимости возобновления разбирательства Гаевская ответила, что такой информацией она не располагает, подробности ходатайства будут озвучены уже на судебном заседании, которое запланировано на 12:00 19 сентября.

4 мая 2017 года Порошенко своим указом приостановил действие украинского гражданства для Артеменко, тогда еще народного депутата. Последний еще в феврале этого года заявил, что имеет гражданство Канады.

11 мая парламентарий попросил ВАСУ признать незаконным и отменить указ президента о прекращении его украинского гражданства.

16 мая Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко.

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