Керри: Крым только в сознании Путина является частью России

Экс-госсекретарь США об агрессии РФ, отношениях с Лавровым, причинах роста влияния популистов и необходимости бороться против изменений климата

В Киеве в рамках 14-й встречи Yalta European Strategy с публичной лекцией выступил бывший госсекретарь США Джон Керри. На протяжении трех десятилетий он остается одним из ведущих американских политиков из Демократической партии, в 1985-2013 годах был сенатором США, а в 2013-2017 годах занимал пост госсекретаря США в администрации Барака Обамы. Керри был вовлечен в усилия по противодействию агрессии России против Украины, участвовал в переговорном процессе по Сирии, в заключении сделки по ядерной программе Ирана. Корреспондент LIGA.net записал ключевые тезисы киевской лекции политика

О причинах роста влияния популистов и экстремистов

В мире растет влияние популистов и демагогов. К этому приводят недовольство, гнев населения из-за растущего разрыва в доходах между богатыми и бедными, неэффективности правительств. "Люди сыты по горло терроризмом на улицах, коррупцией и неравенством", - отметил Керри.

Одновременно растет влияние негосударственных акторов, в том числе экстремистов. Они сеют ненависть, играют на разделение людей, провоцируют межрелигиозные конфликты. И в то же время они никогда не говорят о необходимости улучшить образование или здравоохранение. "Это не столкновение цивилизаций, это столкновение нецивилизованных", - подчеркнул экс-госсекретарь США.

По его словам, сейчас в мире около 2 млрд жителей - дети младше 15 лет, многие из них не ходят в школу. "Нам нужно инвестировать в новые возможности и образование", - подчеркнул экс-госсекретарь США.

Об отношениях с Лавровым и дипломатии

Керри подчеркнул, что в нескольких случаях ему легко удавалось достичь успехов в переговорах с главой МИД России. В 2013 году, когда Керри на пресс-конференции в Лондоне заявил, что для предотвращения ударов по Сирии Асад должен сдать 1300 тонн химического оружия, Лавров позвонил ему и выразил готовность помочь с осуществлением этой задачи. "Тогда мы предотвратили попадание этого оружия в руки террористов Исламского государства и дальнейшее применение в Париже или какой-то из других западных столиц", - заявил Керри. Он упомянул также, что несмотря на разногласия, вместе с Лавровым им удалось добиться заключения иранской ядерной сделки и Парижского климатического соглашения.

По словам Керри, дипломатия требует профессионализма и взаимного уважения, и в ряде случаев она работает. "И даже если б не было Организации объединенных случаев, ее бы стоило придумать", - подчеркнул Керри.

О спасении окружающей среды

Глобальные климатические изменения - один из главных вызовов, с которым сталкивается человечество. Постоянный рост средних температур, таяние льдов в Арктике и Антарктике, загрязнение Мирового океана - наиболее яркие проявления этой надвигающейся катастрофы. "В мире есть места, где убивают за доступ к воде. Есть климатические мигранты", - заявил Керри.

По словам экс-госсекретаря, планета нуждается в энергетической революции. Инвестиции в зеленую энергетику - это инвестиции в будущее, и здоровье людей, меньшее использование угля в энергетике означает меньшее количество людей, страдающих от рака и эмфиземы.

Керри также отметил, что хотя президент США Дональд Трамп делает ставку на уголь и решил выйти из Парижского климатического соглашения , 38 штатов США, где проживают 80% американцев, будут стремиться к выполнению стандартов, заложенных в этом соглашении.

О Крыме и минском процессе

"Крым остается Украиной. Это только в сознании Путина и россиян он принадлежит другой стране", - подчеркнул Керри, отвечая на вопрос журналистов - "Кто сделает Крым Украиной снова?"

Он отметил, что приоритетным для Украины сейчас является решение конфликта в Донбассе. "Критически важно продолжать минский процесс", - сказал экс-госсекретарь.

Ялтинская европейская стратегия (YES) - крупнейший в Восточной Европы общественный институт публичной дипломатии, который поддерживает диалог по глобальным проблемам между Европейским Союзом, Украиной и другими странами. YES - независимая организация, которая была основана в 2004 году украинским бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком.



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