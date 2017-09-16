Гройсман о приезде Саакашвили в Киев: Ничего не собираемся делать
Правительство не будет применять какие-то меры для решения ситуации вокруг экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который незаконно пересек украинскую границу и намерен приехать в Киев. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на форуме YES.
На вопрос, что будет делать правительство, зная, что Саакашвили собирается на следующей неделе приехать в Киев и собирает сторонников, Гройсман ответил: "Ничего, я не знаю, что делать в таких случаях. (...) Ничего мы не собираемся делать специально".
Премьер-министр отметил, что Украина работает в рамках международного законодательства относительно защиты мигрантов, учитывая, что Саакашвили фактически нелегально находится на территории страны.
10 сентября 2017 года около 20:00 Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.
В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко, задержаны пять активных участников событий, один из них уже арестован.
19 сентября Саакашвили заявил о намерении приехать в Киев 19 сентября
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