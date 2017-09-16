Идея РФ о миротворцах ООН в Донбассе опасна - британский дипломат

По мнению госсекретаря Великобритании по делам Европы и США, инициатива страны-агрессора о миротворцах ООН в Донбассе только заморозит конфликт

Инициатива России о введении миротворцев ООН в зону военного конфликта в Донбассе привлекательна, но опасна. Такое мнение высказал государственный секретарь по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан. на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии

"Очевидно, с идеей о миротворцах ООН Путин встал не с той ноги. Внешне она выглядит довольно привлекательно, но это не совсем так. Та же проблема, что с другими инициативами, которые Россия предлагает ООН. Ведь эта инициатива не ведет к устранению нарушения международного права. Наоборот, она ​​лишь должна заморозит имеющиеся нарушения", - подчеркивает Дункан.

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