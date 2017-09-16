Меркель говорила с Путиным о доступе миссии ООН ко всему Донбассу

Канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным его видение миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщает Reuters.



"Мне кажется идея президента Путина отправить миссию ООН защищать наблюдателей ОБСЕ интересной. Несколько дней назад я обсуждала с ним, что миссия ООН должна иметь доступ ко всей территории, где есть наблюдатели, то есть ко всей Донецкой и Луганской областях", - пояснила Меркель.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

В Госдепартаменте также заявили, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса.

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