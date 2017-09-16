Первая резолюция по миссии ООН будет технической - Климкин

Как пояснил глава МИД, в первой резолюции по миротворцам в Донбассе не будут определены полномочия миссии - это будет в следующих резолюциях

Если в Совете безопасности ООН утвердят миротворческую миссию, то в первой резолюции не будет изложен мандат миссии. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на форуме YES, передает корреспондент LIGA.net.



По словам Климкина, первая резолюция будет техническая, а полномочия миссии будут определены уже следующими резолюциями.



Украина ведет консультации с ОБСЕ и обсуждает взаимодействие на случай утверждения миротворческой миссии ООН. Этот вопрос Климкин также будет обсуждать с генеральным секретарем ОБСЕ.

По словам министра, недопустимо, чтобы под прикрытием миссии Россия легитимизировала свой протекторат в Донбассе. Украина требует, чтобы мандат миссии распространялся на всю территорию Донецкой и Луганской областей и включал в себя вывод из Донбасса российских регулярных войск.

Ранее министр иностранных дел Украины сообщал, что проект резолюции по миротворцам ООН в Донбассе готов, но официально его еще не подавали в Совет безопасности - идут консультации со странами-партнерами.

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