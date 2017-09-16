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Получить оружие от Трампа более реально, чем от Обамы - Кучма

16.09.2017 15:45
В вопросе предоставления Украине летального вооружения администрация Трампа более перспективна, чем администрация Обамы, считает Леонид Кучма
Получить оружие от Трампа более реально, чем от Обамы - Кучма
Леонид Кучма

Работа с администрацией президента США Дональда Трампа в вопросе выделения Украине летального оружия более перспективна, чем с администрацией Барака Обамы. Такое мнение высказал представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма журналистам на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.

"Давайте подождем, когда у него (Трампа - ред.) будет хорошее настроение в отношении Украины и какие-то проблемы будут в отношении России. Он… решит предоставить Украине летальное оружие", - считает Кучма.

Он назвал администрацию Дональда Трампа более перспективной в данном вопросе, чем администрацию его предшественника.

"В последнее время Обама для Украины никаких, кроме дипломатических, шагов не предпринимал", - напомнил Кучма.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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