Получить оружие от Трампа более реально, чем от Обамы - Кучма

В вопросе предоставления Украине летального вооружения администрация Трампа более перспективна, чем администрация Обамы, считает Леонид Кучма

Работа с администрацией президента США Дональда Трампа в вопросе выделения Украине летального оружия более перспективна, чем с администрацией Барака Обамы. Такое мнение высказал представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма журналистам на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.

"Давайте подождем, когда у него (Трампа - ред.) будет хорошее настроение в отношении Украины и какие-то проблемы будут в отношении России. Он… решит предоставить Украине летальное оружие", - считает Кучма.

Он назвал администрацию Дональда Трампа более перспективной в данном вопросе, чем администрацию его предшественника.



"В последнее время Обама для Украины никаких, кроме дипломатических, шагов не предпринимал", - напомнил Кучма.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.