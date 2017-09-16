Саакашвили не депортируют из Украины - Луценко

Михаила Саакашвили не арестуют и не экстрадируют из Украины, заверил генпрокурор

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не арестуют по делу о незаконном пересечении границы и не депортируют. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии."Саакашвии не будет арестован по этому делу, Саакашвили не будет экстрадирован из этой страны", - подчеркнул Луценко.Он добавил, что сторонники бывшего губернатора, которые участвовали в избиении украинских пограничников, будут арестованы. По словам генпрокурора, они должны сесть в тюрьму на семь лет.Самому Саакашвили он посоветовал обратиться в суд с вопросом об украинском гражданстве.Ранее в кулуарах форума, комментируя вопрос о паспорте Саакашвили, Луценко сказал, что ему как человеку не нравится ни избирательное присвоение гражданства, ни избирательное его лишение.Премьер-министр Владимир Гройсман на вопрос о ситуации с Саакашвили ответил , что правительство не будет применять какие-то меры. Премьер отметил, что Украина работает в рамках международного законодательства относительно защиты мигрантов, учитывая, что Саакашвили фактически нелегально находится на территории страны.

10 сентября 2017 года около 20:00 Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко, задержаны пять активных участников событий, один из них уже арестован.

Ранее Саакашвили заявил о намерении приехать в Киев 19 сентября.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.