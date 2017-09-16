Волкер: Инициатива РФ по миротворцам вызовет разделение Украины

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что миротворцы должны находится во всех оккупированных районах Донбасса

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер скептически оценил российскую инициативу о размещении миротворцев в Донбассе только на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции во время 14-й встречи Yalta European Strategy в Киеве, сообщает корреспондент LIGA.net.

Курт Волкер назвал предложение России об использовании миротворческих войск "очень интересным", так как раньше в Кремле не предлагали подобной инициативы, но при этом раскритиковал особенности путинской инициативы.

"В том формате мандата (миротворческой миссии, - ред.), в котором Россия предложила эту инициативу по миротворцам, я боюсь, она вызовет только разделение Украины. С контролем лишь на линии прекращения огня, а не во всем регионе, она не приведет к защите населения, к контролю над границей", - заявил Волкер.

"Миротворческие войска должны взять ответственность за весь регион. А российские войска, наоборот, должны быть выведены. И должно быть обеспечено пространство для проведения выборов, чтобы произошла имплементация минских соглашений", - подчеркнул он.

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине также выразил надежду, что в дальнейшем обсуждение в Совбезе ООН будет вестись о миротворческих силах, которые будут размещены во всех оккупированных районах Донбасса.



Президент Петр Порошенко считает, что предложение Владимира Путина о размещении миротворческой миссии ООН только на линии соприкосновения недопустимо.



5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".



Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

Германия высказалась против обсуждения вопроса миротворцев с боевиками ЛДНР, а Польша считает, что миротворцы должны размещаться на украинско-российской границе, а не на линии соприкосновения, как предлагает РФ.



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