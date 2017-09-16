Волкер считает обоснованным желание Украины получить оружие

Защита страной своей территории - это не угроза кому-либо, за исключением агрессора, считает спецпредставитель Госдепартамента США

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что считает обоснованным желание Украины получить оборонное оружие. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках 14-й встречи Yalta European Strategy в Киеве.

"Каждая страна имеет право на самозащиту и как уже сказал министр обороны Мэттис несколько недель назад, защита страной своей территории - это не угроза кому-либо, за исключением агрессора. То есть для того, кто не является агрессором, никакой угрозы нет", - отметил он.

Волкер добавил также, что пока у него нет новой информации о возможной поставке Украине оборонного оружия со стороны США.

Ранее Волкер заявлял, что поддерживает предоставление оборонительного вооружения Украине. На его взгляд, такой шаг не является провокационным, он может изменить подход Москвы.

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