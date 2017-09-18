В закон о деоккупации Донбасса могут прописать миротворцев ООН

На Банковой утверждают, что документ о реинтеграции ОРДЛО "готов на 99,99%", и сейчас у президента ждут только решения по миротворческой миссии ООН

Положение о миротворческой миссии ООН в Донбассе могут включить в проект закона о реинтеграции временно оккупированной части Донбасса. После принятия решения по этому вопросу президент Петр Порошенко подаст документ на рассмотрение в Верховную Раду, сообщила на брифинге его представитель в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Проект (о деоккупации ОРДЛО, - ред.) прошел обсуждение с нашими европейскими партнерами. Президент будет говорить с представителями Совета безопасности ООН, с президентом Трампом. Думаю, что вопрос, на каких условиях завести миротворческую миссию, может стать частью этого законопроекта. До тех пор, пока по этому последнему вопросу не будут проведены консультации, мы считаем, что законопроект готов на 99,9%", - сказала она.

Вопрос по миротворцам, по словам Луценко, это "та самая одна сотая процента", которая не позволяет президенту внести законопроект в парламент уже сейчас.

Представитель Порошенко отметила, что если будет возможность использовать существующие международные соглашения для размещения миротворческой миссии в Украине, в законопроект не будут вписывать пункт по миротворцам ООН.

"Если будет необходимость ввести в закон дополнительный пункт по миротворческой миссии, он будет внесен, и после этого проект представят в Верховной Раде", - подытожила она.

ОРДЛО - отдельные районы Донецкой и Луганской областей, захваченные российскими оккупантами и коллаборационистами.

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5 сентября 2017 года РФ направила в ООН проект резолюции о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. Президент государства-агрессора России Владимир Путин отметил, что это "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях". Позднее, после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, он якобы изменил мнение.

Украина выступила против участия РФ в миссии, если решение о проведении такой операции ООН все же будет принято. 20 сентября президент Петр Порошенко выступит на Генассамблее в Нью-Йорке, где поднимет вопрос о введении миротворческой миссии на всю временно оккупированную часть Донбасса.

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