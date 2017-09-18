В Раде готовят обращение в ООН о злоупотреблении РФ правом вето

Проект постановления был подан Борисом Тарасюком еще в 2015 году

В Раде комитет по иностранным делам обсуждает проект обращения к Совбезу и Генассамблее ООН о расширении круга государств-членов Совбеза и злоупотреблении постоянными членами этого органа правом вето. Об этом заявила глава комитета, депутат Анна Гопко, сообщает Укринформ.

"Сейчас в комитете по иностранным делам идет обсуждение проекта постановления, который подан был Борисом Тарасюком еще в 2015 году, по активизации усилий ООН по реформированию Совбеза ООН в контексте расширения круга государств-членов Совета Безопасности и предотвращения злоупотребления правом вето постоянными членами, в частности Российской Федерацией", - сказала Гопко.

Если члены комитета придут к консенсусу, то проект постановления предложат парламенту на этой неделе.

Напомним, в ноябре 2016 года американские и российские дипломаты выступили против изменения права вето постоянных членов Совета безопасности ООН.

В феврале 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал реформировать работу Совета безопасности ООН, чтобы устранить злоупотребления правом вето постоянными членами.

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