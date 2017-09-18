СЦКК: Главари боевиков препятствуют восстановлению инфраструктуры

Из 56 заявок на обеспечение режима тишины для выполнения ремонтных работ главари боевиков удовлетворили 26

Главари боевиков в Донбассе игнорируют запросы на предоставление гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры вблизи линии соприкосновения. Об этом заявляет украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Несмотря на многочисленные обращения украинской стороны СЦКК через российскую сторону СЦКК по содействию в предоставлении гарантий безопасности (на территории ОРДО и ОРЛО) с целью планирования и выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры (вблизи линии разграничения сторон в Донбассе, временно неподконтрольной правительству Украины), руководством ОРДО и ОРЛО, в свою очередь, проводится систематическое блокирование решения данных вопросов", - сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что с начала сентября текущего года получили 56 заявок от предприятий на обеспечение режима тишины во время проведения ремонтно-восстановительных работ вблизи линии разграничения.

"В то же время руководством ОРДО и ОРЛО предоставлено 26 гарантий безопасности на проведение работ…" - сказано в сообщении.

По данным СЦКК, в перечне работ на важных объектах инфраструктуры Донбасса на сегодня остаются:

1) Проведение работ на фенольном заводе (в населенном пункте Новгородское Донецкой области) по усилению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя, инфраструктура которого находится вблизи линии разграничения сторон. Ситуация угрожает разрушением противоаварийной защиты дамбы и выбросом значительного количества вредных веществ в реку Кривой Торец, а дальше - в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской области;

2) Проведение работ в непосредственной близости от линии разграничения сторон - на дамбе пруда-накопителя сточных вод хозяйства Бахмутский аграрный союз (в населенном пункте Новолуганское). Задержка с ремонтом данного объекта может привести к экологической катастрофе и вспышке инфекций, отметили в СЦКК;

3) Проведение работ в непосредственной близости от линии разграничения сторон - по ремонту газопроводов и запуска газораспределительной станции, вблизи населенного пункта Марьинка.

В СЦКК отметили, что в связи с категорическим отказом главарей ДНР и ЛНР в предоставлении гарантий безопасности для проведения восстановительных работ, запуск газораспределительной станции невозможен.

Украинская сторона центра отметила, что из-за действий главарей ДНР 6 школ, 5 детских дошкольных учреждений, 26 000 жителей Марьинки и соседней Красногоровки не обеспечены газом для бытовых нужд и лишены возможности отопления в зимний период.

Также в связи с отсутствием газоснабжения вынуждены простаивать Красногоровский огнеупорный завод, "Марьинский хлебозавод и Марьинское молочное предприятие Лактис, отметили в СЦКК.

Как сообщалось в июне 2017 года, в Европейском Союзе рассматривается вопрос о выделении Украине дополнительных €50 млн для реализации гуманитарных проектов и восстановления городской инфраструктуры в Донбассе.

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