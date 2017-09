Экс-генсек НАТО призвал дать Украине оборонительное оружие

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фон Расмуссен призвал дать Украине оборонительное оружие. Об этом он заявил в своем Twitter.



"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал он.

We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4