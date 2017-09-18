Экс-генсек НАТО призвал дать Украине оборонительное оружие
18.09.2017 22:40
Расмуссен заявил, что Украине необходимо предоставить защитные системы
Андерс фон Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фон Расмуссен призвал дать Украине оборонительное оружие. Об этом он заявил в своем Twitter.
"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал он.
We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4- AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) 18 вересня 2017 р.
16 сентября Расмуссен сообщил, что в ближайшее время не может быть заключен таможенный союз между ЕС и Украиной.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:16
-
17:51
-
10:10
-
17:13
-
16:38
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров