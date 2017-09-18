Экс-генсек НАТО призвал дать Украине оборонительное оружие

Расмуссен заявил, что Украине необходимо предоставить защитные системы

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фон Расмуссен призвал дать Украине оборонительное оружие. Об этом он заявил в своем Twitter.



"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал он.

We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4 - AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) 18 вересня 2017 р.

16 сентября Расмуссен сообщил, что в ближайшее время не может быть заключен таможенный союз между ЕС и Украиной.



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