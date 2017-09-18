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Экс-генсек НАТО призвал дать Украине оборонительное оружие

18.09.2017 22:40
Расмуссен заявил, что Украине необходимо предоставить защитные системы
Экс-генсек НАТО призвал дать Украине оборонительное оружие
Андерс фон Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фон Расмуссен призвал дать Украине оборонительное оружие. Об этом он заявил в своем Twitter.

"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал он.

16 сентября Расмуссен сообщил, что в ближайшее время не может быть заключен таможенный союз между ЕС и Украиной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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