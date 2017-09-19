Проведен мониторинг источников новостей украинских СМИ об АТО

100% новостей о зоне АТО - перепечатки официальных релизов, заявления чиновников-политиков, непроверенная информация, считают в ИМИ

Ни одно из 11 популярных украинских СМИ не публикует собственных новостей о зоне АТО. Основным источником информации для них служат релизы государственных структур. Таковы результаты мониторинга, проведенного Институтом массовой информации.

По данным ИМИ, ситуации на востоке Украины посвящено примерно 7-9% от общего количества новостей на сайтах ведущих украинских интернет-СМИ (фактически, каждая 10-я новость).

Эксперты ИМИ решили исследовать, какими источниками пользуются украинские интернет-медиа, когда информируют свою аудиторию о ходе событий в зоне АТО.

"Исследование показало печальный результат. Оказалось, что ни одно из 11 популярных всеукраинских интернет-СМИ, подлежащих анализу, не публиковало собственных новостей на тему АТО - то есть новостей, информация для которых была бы собрана и обработана сотрудниками редакции, в идеале - передана непосредственно с места событий", - отмечается в исследовании.

"100% новостей, которые были размещены на сайтах в течение недели мониторинга, были или перепечатками релизов (подавляющее большинство), или заявлениями чиновников-политиков, или непроверенной информацией из интернета. Причем, все эти новости дублировались на большинстве сайтов", - добавили в ИМИ.

Мониторинг показал, что основным источником информации о зоне АТО для украинских онлайн-СМИ являются государственные структуры, на которые пришлось 68% всех новостей на эту тему.

На втором месте после официальных источников - пресс-релизы от международных структур (около 12% всех новостей о зоне АТО).

В 7% случаев источниками новостей были такие ресурсы, как Информационное сопротивление и InformNapalm.

В 4% случаев источниками информации служили медиа оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Еще 5% новостей о зоне АТО были написаны на основе заявлений депутатов всех уровней, главы СНБО Александра Турчинова, местных чиновников и др.





Фото: imi.org.ua

Исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк считает, что "выдавать новости только из официальных или непроверенных источников - значит плохо информировать общество". По ее мнению, в таком случае, отсутствует проверка информации, анализ, сравнение, привязка к реальной жизни, баланс, достоверность.

В институте считают, что украинские СМИ "не стимулируют и не поддерживают публичную дискуссию на эту общественно-важную тематику".

Мониторинг был проведен экспертами ИМИ при поддержке Интерньюс Нетворк в период с 23 по 30 июля 2017 года. Были исследованы все новости о зоне АТО, вышедшие в ленте новостей в течение недели на 11 информационных онлайн-СМИ (Украинская правда, ЛигаБизнесИнформ, УНИАН, Укринформ, Корреспондент.net, 112.ua, LB.ua, Страна.ua, Обозреватель, Цензор.net и Вести). В целом исследование охватило 548 новостей.

Следует отметить, что у редакции LIGA.net есть свои источники на временно оккупированных территориях Донбасса.

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