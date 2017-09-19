Глава МИД Германии: Минск нереально выполнить до отмены санкций
Полностью выполнить пункты минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе нельзя без того, чтобы до этого не были ослаблены или отменены санкции против России. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщила пресс-служба МИД ФРГ.
"Нереалистично полагать, что минские договоренности должны быть реализованы до снятия санкций. Они были введены шаг за шагом и должны быть демонтированы шаг за шагом. Первым важным шагом в сокращении санкций должно стать реальное перемирие. Чтобы россияне могли видеть, что это того стоит", - сказал он.
Немецкий дипломат, который ранее ратовал за снятие при устойчивом перемирии, вновь предложил при таком сценарии "постепенно сокращать санкции против России и помогать Украине восстанавливать Донбасс". "Нам нужно новое начало в политике разрядки с Россией", - добавил он.
Габриэль считает, что "русские открыли дверь", и поэтому Запад "не может ударить их снова", а "попытается открыть больше".
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"Для меня очень важно, получим ли мы, наконец, перемирие в Восточной Украине. С этой целью шесть месяцев назад я предложил президенту России Путину направить туда, если это необходимо, миротворческую миссию ООН", - сказал он.
По словам Габриэля, российский лидер "всегда отказывался" от такой идеи, но "теперь он согласился с этим предложением".
"Конечно, у нас (Запада и России, - ред.) нет согласия по всем аспектами того, как должна выглядеть миссия ООН. Но Россия сделала большой шаг навстречу, и мы должны воспользоваться этой возможностью и сказать: давайте обсудим, как должна выглядеть эта миссия ООН", - продолжил глава МИД ФРГ.
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