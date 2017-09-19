Порошенко: Оружие США сохранит жизни украинским воинам в Донбассе

Президент развенчал три мифа о предоставлении Украине американского оружия и подчеркнул важность позитивного решения этого вопроса

Предоставление Украине американского оружия сохранит жизни украинских военных в Донбассе, а Россию заставит дважды подумать, прежде чем начать новое наступление. Об это заявил президент Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США West Point, передает пресс-служба главы государства.

"Существует миф, что американское оружие в Украине заставит РФ отправить свое оружие в Донбасс. Нет. Россия никогда и не прекращала делать это (отправлять оружие - ред.). Второй (миф - ред.): американское оружие не решает ситуацию в целом. Нет. Это точно поможет вместе с санкциями и дипломатическим давлением", - сказал президент.

Порошенко назвал и третий миф об отправке оружия США Украине.

"Третий - поставка американского оружия приведет к эскалации. Но это повысит цену агрессии России, которая дважды подумает, прежде чем начать новое наступление", - сказал президент.

Таким образом, подчеркнул Порошенко, принятие позитивного решения по предоставлению Украине оружия - сохранит жизни украинским военным.

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