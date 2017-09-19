ЕСПЧ принял жалобу Химикуса на закрытие дела против Пашинского
Европейский суд по правам человека принял жалобу Вячеслава Химикуса на решение Генпрокуратуры закрыть производство по факту инцидента с применением оружия, который имел место между Химикусом и депутатом Сергеем Пашинским в 2016 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова.
"Европейский суд по правам человека принял жалобу Химикуса на неэффективное расследование и признал ее приоритетной", - написала она, опубликовав письмо из ЕСПЧ.
Фото: Facebook Марины Париновой
Как сообщалось, в августе ГПУ закрыла упомянутое производство. В тексте постановления говорится, что уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием в действиях Пашинского С.В., Химикуса В.Е. и (фамилия третьего фигуранта заретуширована, - ред.) состава уголовных правонарушений".
1 января 2017 года сообщалось, что депутат, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.
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