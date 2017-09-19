Порошенко поблагодарил Туска за продление санкций против РФ

Президент Украины и глава Европейского совета обсудили ситуацию в Донбассе и скоординировали позиции по инициативе о введение миротворцев ООН

Президент Петр Порошенко провел встречу на полях Генассамблеи ООН с главой Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которой поблагодарил за продление санкций против страны-агрессора России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко и Туск обсудили также ситуацию в Донбассе и скоординировали позиции по украинской инициативе о введение миротворцев ООН.

Отдельное внимание президент Украины уделил вопросу деоккупации Крыма, сообщают в пресс-службе. Кроме того, Порошенко и Туск обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в ноябре.

Тепла зустріч двох друзів pic.twitter.com/znI2gjX8QW - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 вересня 2017 р.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко обсудил с финским коллегой Саули Ниинистьо войну в Донбассе и координацию позиций по противодействию строительству проекта Северный поток-2.

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