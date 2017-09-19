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Порошенко поблагодарил Туска за продление санкций против РФ

19.09.2017 23:37
Президент Украины и глава Европейского совета обсудили ситуацию в Донбассе и скоординировали позиции по инициативе о введение миротворцев ООН
Порошенко поблагодарил Туска за продление санкций против РФ
Петр Порошенко и Дональд Туск (фото - пресс-служба президента Украины)

Президент Петр Порошенко провел встречу на полях Генассамблеи ООН с главой Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которой поблагодарил за продление санкций против страны-агрессора России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко и Туск обсудили также ситуацию в Донбассе и скоординировали позиции по украинской инициативе о введение миротворцев ООН.

Отдельное внимание президент Украины уделил вопросу деоккупации Крыма, сообщают в пресс-службе. Кроме того, Порошенко и Туск обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в ноябре.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко обсудил с финским коллегой Саули Ниинистьо войну в Донбассе и координацию позиций по противодействию строительству проекта Северный поток-2.

Читайте также: Порошенко обсудил с главой Австрии введение миротворцев в Донбасс

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ЛIГАБiзнесIнформ
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