Литва: Миротворцы должны быть на границе Украины и России

Предложение поставить миротворцев на линии размежевания в зоне АТО только поможет РФ создать в Украине новое Приднестровье, считают у президента Литвы

Кремлевская идея о размещении миротворческих сил ООН вдоль линии разграничения огня в Донбассе неприемлема - это лишь поможет оккупантам заморозить конфликт на территории Украины. Об этом заявил советник президента Литвы во вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас, пишет со ссылкой на агентство BNS местный ресурс Delfi.

"Неприемлемо то, что такая миссия предполагается у демаркационной линии или лишь кое-где на Восточной Украине. Главной целью должно быть, чтобы миссия ООН, если она будет создана, действовала вдоль российско-украинской границы", - уточнил литовский чиновник.

Алексеюнас отметил, что миротворцы на временно неподконтрольном Украине участке границы наблюдали бы за тем, "попадают ли в Украину российские военные", а создание миссии у линии разграничения лишь заморозит конфликт.

"Мы смотрим, чтобы не хитрили и чтобы не создавали такую ситуацию, которую мы видим в других регионах, когда конфликт замораживается, легитимизируется ситуация статус-кво и потом создается определенный очаг нестабильности, как в Приднестровье или в Нагорном Карабахе", - сказал он.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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5 сентября 2017 года РФ направила в ООН проект резолюции о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. Президент государства-агрессора России Владимир Путин отметил, что это "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях". Позднее, после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, он якобы изменил мнение.

Украина выступила против участия РФ в миссии, если решение о проведении такой операции ООН все же будет принято. Сегодня, 20 сентября, президент Петр Порошенко выступит на Генассамблее в Нью-Йорке, где поднимет вопрос о введении миротворческой миссии на всю временно оккупированную часть Донбасса.

16 сентября, во время российско-белорусских учений Запад-2017 два российских военно-транспортных самолета "Ил-76" нарушили воздушное пространство Литвы. В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 нарушил границы Литвы "с разрешения диспетчера в Вильнюсе".

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