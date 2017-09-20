В ИС объяснили, почему Кремль изображает согласие на миротворцев

Военные эксперты считают, что если прекращение огня и отвод вооружений не действует с февраля 2015 года, то "хотя бы здесь миротворцы могли бы помочь"

Москва пытается изобразить согласие на миротворцев, но так, чтобы это никоим образом не повлияло на ход боевых действий в Донбассе и не связывало оккупантов. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"Если предусмотренное минскими соглашениями прекращение огня и отвод вооружений не действует с февраля 2015 года, то хотя бы здесь миротворцы могли бы помочь", - говорится в сообщении.

В ИС отметили, что изначально предполагали, что в этом и состоит хитрый план Кремля.

"Таки выполнить с помощью миротворцев первые пункты Минска, а затем давить на Киев - мол, а теперь выполняйте политическую часть с местными выборами и прочей клоунадой под руководством РФ. Ан нет, на хитрый план у Путина мозгов не хватило. Ему слишком нравится, как в Донбассе льется украинская кровь", - отмечается в сообщении.

5 сентября 2017 года РФ направила в ООН проект резолюции о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. Президент государства-агрессора России Владимир Путин отметил, что это "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях". Позднее, после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, он якобы изменил мнение.

Украина выступила против участия РФ в миссии, если решение о проведении такой операции ООН все же будет принято. Сегодня, 20 сентября, президент Петр Порошенко выступит на Генассамблее в Нью-Йорке, где поднимет вопрос о введении миротворческой миссии на всю временно оккупированную часть Донбасса.

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