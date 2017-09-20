Главы МИД Украины и Египта договорились о сотрудничестве
20.09.2017 12:26
Павел Климкин и Самех Шукри обсудили в Нью-Йорке вопросы сотрудничества между Украиной и Египтом в рамках международных организаций
Самех Шукри и Павел Климкин (фото - mfa.gov.ua)
Украина и Египет заинтересованы в активизации сотрудничества. Об этом договорились министры иностранных дел Украины и Египта Павел Климкин и Самех Шукри в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили мероприятия, которые должны дать толчок активизации политического и торгово-экономического диалога, а также вопросы сотрудничества между Украиной и Египтом в рамках международных организаций.
Климкин подтвердил, что готов посетить Египет до конца 2017 по приглашению Шукри.
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