Генштаб отрегулировал порядок получения отпусков военными

Юридическая служба ВСУ отмечает, что решение о предоставлении таких отпусков принимается на основании обоснованных рапортов военнослужащих

Начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко потребовал от командиров всех уровней соблюдать порядок предоставления отпусков по семейным обстоятельствам. Об этом сказано в сообщении Юридической службы Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"Отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней предоставляются военнослужащим в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации (п. 17 ст. 10-1 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", - сказано в сообщении.

Юридическая служба ВСУ отмечает, что решение о предоставлении таких отпусков принимается на основании обоснованных рапортов военнослужащих.

Военные должны предоставить документы, подтверждающие необходимость в отпуске: копии справок или свидетельств о рождении, женитьбе, тяжелой болезни и т. д.

Согласно сообщению, командиры сами определяют продолжительность отпуска по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 22 июля 2014 года подписал закон № 1589-VII, который регулирует предоставление отпусков военным во время проведения мобилизации или военного положения.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.