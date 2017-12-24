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МВД: Диверсанты Захарченко планируют осквернять храмы и синагоги

24.12.2017 00:16
Первый замглавы Нацполиции заявил, что террористы ДНР планируют провокации: блокирование дорог, осквернение памятников, синагог и католических храмов
МВД: Диверсанты Захарченко планируют осквернять храмы и синагоги
Главарь террористов ДНР Захарченко (фото - ЕРА)
Диверсионные группы, созданные по поручению главаря террористов ДНР Александра Захарченко планируют провокации в мирных регионах Украины. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Национальная полиция обладает достоверной информацией о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации", - сообщил Аброськин.

По его словам, диверсантам обещано щедрое вознаграждение, если провокации будут иметь резонанс. Террористы в частности планируют блокирование транспортных путей в Западной Украине, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

22 декабря в штабе АТО заявили, что боевики в Донбассе делают закладки оружия и боеприпасов недалеко от линии разграничения для осуществления провокаций во время новогоднего перемирия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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