ЕС и ОБСЕ проигнорируют нелегитимные выборы в Крыму

Евродепутат Томаш Здэховски заявил, что Брюссель отправит наблюдателей на президентские выборы в Россию, но не в Крым

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза не отправит во временно оккупированный Крым своих представителей для наблюдения за ходом российских президентских выборов в 2018 году. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источники в обеих структурах.

"Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств - участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе", - сказал пресс-секретарь организации Томас Ример.

Евродепутат Томаш Здэховски подчеркнул, что Брюссель отправит наблюдателей в Россию, но не в Крым.

"Это абсолютно точно. Пока еще не согласованы окончательные списки тех, кто поедет в Россию. На данный момент ведутся переговоры с принимающей стороной", - уточнил он.

Совет Европейского союза 21 декабря продлил секторальные экономические санкции против РФ на очередные полгода - до 31 июля 2018 года.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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