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Немецкий отель передал мебель в украинские госпитали

25.12.2017 16:59
Отель Pohlmann в западногерманском городе Герфорд передал мебель двум украинским госпиталям, где лечат пострадавших во время боев на Донбассе
Немецкий отель передал мебель в украинские госпитали
Отель Pohlmann в Герфорде (фото - stadthotel-pohlmann.de)
Отель Pohlmann в западногерманском городе Герфорд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия перед Рождеством закрылся после 23 лет деятельности. Владельцы заведения, супруги Гайке и Кай Польманн решили передать инвентарь отеля двум украинским госпиталям, где лечат пострадавших от боевых действий на Донбассе, сообщает DW со ссылкой на газету Neue Westfälische. 

В организации транспортировки помогало объединение Brückenschlag Ukraine ("Наведение мостов с Украиной").

"Мы прожили непростой (для бизнеса, - ред.) год, но получили значительную поддержку наших клиентов. Поэтому хотели бы также сделать что-то значимое, поэтому подумали о помощи Украине. Мебели нам не жалко, а вот о гостях будем грустить", - говорит Хайке Польманн. 

Недвижимость супруги потеряли в споре с банком после проведения принудительного аукциона.

Подарок от Польманн грузовиком уже отправили в Украину: это 130 стульев, 60 столов, 50 коек и матрасов, 40 шкафов, а также белье и промышленные стиральные машины. Элегантная мебель, приобретенная отелем в 1997 году, до сих пор находится в прекрасном состоянии. Разбирать и паковать ее помогали пятеро украинцев. 

"Это будет отличный подарок под елку", - отметил представитель объединения Brückenschlag Ukraine Карл-Германн Крог.

Это не единственная акция помощи Украине от Германии к Рождеству - ранее на Закарпатье отправили более тысячи рождественских подарков, которые собирали в Баварии и в других регионах страны.

В августе посольство ФРГ в Украине сообщило, что Германия выделит в 2017 году дополнительно миллион евро на гуманитарную помощь Украине. Всего в 2017 году Германия выделила 25 млн евро на поддержку деятельности УВКБ ООН в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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