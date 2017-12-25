Немецкий отель передал мебель в украинские госпитали

Отель Pohlmann в западногерманском городе Герфорд передал мебель двум украинским госпиталям, где лечат пострадавших во время боев на Донбассе

Отель Pohlmann в западногерманском городе Герфорд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия перед Рождеством закрылся после 23 лет деятельности. Владельцы заведения, супруги Гайке и Кай Польманн решили передать инвентарь отеля двум украинским госпиталям, где лечат пострадавших от боевых действий на Донбассе, сообщает DW со ссылкой на газету Neue Westfälische.





В организации транспортировки помогало объединение Brückenschlag Ukraine ("Наведение мостов с Украиной").





"Мы прожили непростой (для бизнеса, - ред.) год, но получили значительную поддержку наших клиентов. Поэтому хотели бы также сделать что-то значимое, поэтому подумали о помощи Украине. Мебели нам не жалко, а вот о гостях будем грустить", - говорит Хайке Польманн.





Недвижимость супруги потеряли в споре с банком после проведения принудительного аукциона.





Подарок от Польманн грузовиком уже отправили в Украину: это 130 стульев, 60 столов, 50 коек и матрасов, 40 шкафов, а также белье и промышленные стиральные машины. Элегантная мебель, приобретенная отелем в 1997 году, до сих пор находится в прекрасном состоянии. Разбирать и паковать ее помогали пятеро украинцев.





"Это будет отличный подарок под елку", - отметил представитель объединения Brückenschlag Ukraine Карл-Германн Крог.





Это не единственная акция помощи Украине от Германии к Рождеству - ранее на Закарпатье отправили более тысячи рождественских подарков, которые собирали в Баварии и в других регионах страны.





В августе посольство ФРГ в Украине сообщило , что Германия выделит в 2017 году дополнительно миллион евро на гуманитарную помощь Украине. Всего в 2017 году Германия выделила 25 млн евро на поддержку деятельности УВКБ ООН в Украине.





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