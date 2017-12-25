Боевики незаконно удерживают 170 украинцев - Геращенко

Боевики подтвердили 97 человек из 170

На сегодняшний день в плену у боевиков находятся 170 граждан Украины. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко по итогам совещания с президентов о запланированном освобождении заложников.

"Это те граждане, чьи родственники или побратимы обратились в Службу безопасности Украины", - уточнила она.

Однако о местонахождении не всех этих граждан есть подтверждение от террористов. Подтверждены только 97 человек, добавила Геращенко.

Ранее сегодня она сообщила, что обмен 74 украинцев состоится 27 декабря.

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