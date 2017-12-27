Биометрический контроль не коснется крымчан на админгранице

В Крыму находятся и граждане Украины, а они - не являются субъектами биометрического контроля на админгранице, пояснили в ГПСУ

Проверка на границе биометрических данных не коснется граждан Украины, пересекающих административную границу с Крымом. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает Крым. Реалии.

Украинские мобильные пункты биометрического контроля на границе с Россией заработают с сегодняшнего дня, 27 декабря, а на админгранице с полуостровом - с 1 января.

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения", - сказал он.

Слободян подчеркнул, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму - не действительны. "Это не документ, принимать мы его не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и будет пытаться попасть на материковую часть Украины, то он нарушил законодательство Украины, поскольку проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админграницу", - пояснил представитель ГПСУ.

21 декабря в аэропорту Киев (Жуляны) Государственная пограничная служба Украины презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, которые въезжают на территорию страны, что позволит создать биометрическую базу данных всех иностранных граждан.

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