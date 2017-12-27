Военное положение в Крыму должен был ввести Янукович - глава ВМС

В ноябре 2013 года топливо своим военным в Крым россияне поставляли в большем объеме, чем ранее, а по морю перебрасывали подразделения на полуостров

Оккупанты и коллаборационисты в Крыму 2014 года (фото - ЕРА)

Военное положение в Крыму должен был ввести еще президент Виктор Янукович в начале 2014 года, а Россия непосредственно готовилась к захвату полуострова с ноября 2013-го. Об этом заявил на судебном заседании по обвинению Януковича в госизмене командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, передает корреспондент LIGA.net.

В начале 2014 года Воронченко был заместителем командующего войск береговой охраны в Крыму. На заседании он заявил, что по имеющейся у него информации РФ "непосредственно готовилась к аннексии Крыма с ноября 2013 года", а в январе 2014 года разведка предупреждала о готовящейся агрессии России.

"Военное положение должен был ввести еще президент Янукович - исходя из информации, которая была на тот момент", - заявил Воронченко, отвечая на вопросы адвокатов беглого экс-диктатора.

По словам командующего ВМС, в ноябре 2013 года топливо на российские базы в Крыму поставляли в гораздо большем объеме, чем ранее, а по морю из Новороссийска россияне перебрасывали военные подразделения на украинский полуостров.

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Также Воронченко сообщил, что его военную часть в Симферополе в марте 2014 года блокировали кубанские казаки, псковские десантники 76-й дивизии с техникой, два БТР и КамАЗ.

Замначальника Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Турченюк, по словам Воронченко, предлагал ему перейти на сторону оккупантов. После отказа его взяли в плен.

Воронченко отметил, что россияне давили на военнослужащих и их семьи. "Ночью приходили казаки, военные и выселяли семьи, или предлагали военным материальные ценности. Мне предлагали квартиру в Ростове и должность", - сказал он.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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