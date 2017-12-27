Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО - опрос

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению в НАТО, в нем приняли бы участие 64% населения, среди которых 66% проголосовали бы "за"

38,5% украинцев считают, что вступление в НАТО - лучший вариант обеспечения безопасности для Украины, почти 30% выступают за внеблоковый статус. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

38,5% поддерживают вступление Украины в НАТО, 5% надеются на военный союз с США, за внеблоковый статус выступают 29%, за военный союз с Россией и другими странами СНГ - 5%.

При этом, отмечают социологи, в данном вопросе существуют существенные региональные различия: членство в НАТО поддерживают в Западном (58%) и Центральном (43%) регионах, а вот в Южном (39%), Восточном (43%) регионах и в Донбассе (44%) отдают предпочтение нейтральному статусу Украины.

Согласно опросу, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 64% населения, среди которых 66% проголосовали бы "за", 21% - "против" (14% не определились).

Если бы референдум о членстве в НАТО проходил в декабре 2017 года, среди тех, кто принял бы участие в нем, почти единодушно "за" проголосовали бы в Западном регионе (90 %), в Центральном регионе 69% - "за", 23% - "против", в Южном "за" - 63%, "против" - 26%, в Восточном "за" - 39%, "против" - 60%.

Общенациональное исследование проведено Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Согласно опросу, проведенному социологической группой Рейтинг в ноябре, вступление Украины в НАТО поддержали бы в случае проведения референдума 47% граждан, а не поддержали бы 36%. Не определились по этому вопросу 13% респондентов, а 4% не принимали бы в нем участия.

В середине ноября 2017 года, ссылаясь на данные последнего опроса Киевского международного института социологии, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что вступление Украины в ЕС поддерживают 57% украинцев, в НАТО - 62%.

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