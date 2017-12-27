Кучма о заложниках: Тяжело объяснить всю сложность процесса

Представитель Украины в минском процессе назвал состоявшийся в Донбассе обмен "радостным событием, которого ждали сотни семей"

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, комментируя состоявшееся в Донбассе освобождение украинских заложников в обмен на выдачу боевикам запрашиваемых ими лиц, отметил, что этот процесс был "сложным и изнурительным". Комментарий второго президента его пресс-секретарь Дарка Олифер опубликовала в своем Facebook.

"Безусловно, это радостное событие, которого ждали сотни семей. Большое количество людей приложились к тому, чтобы освобождение произошло как можно скорее и с соблюдением всех норм действующего законодательства", - заявил Кучма, поблагодарив всех причастных к "этой сложнейшей работе".

Он отметил, что переговоры и консультации по этому вопросу продолжались практически с начала войны, но содержание и результаты были получены в рамках минского процесса.

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"Тяжело объяснить, насколько сложным и изнурительным был этот процесс, сколько усилий было потрачено для того, чтобы люди вернулись к своим родным и близким. Сейчас мы видим, что все было не зря, и это вдохновляет на то, чтобы продолжить нашу работу", - резюмировал Кучма.

Сегодня, 27 декабря, в контрольно-пропускном пункте Майорск в пригороде временно оккупированной Горловки состоялся масштабный обмен украинских заложников у пророссийских боевиков на лиц, которые те захотели получить взамен. Украине кремлевские марионетки передали 74 человека.

В свою очередь украинская сторона, по словам переговорщика Виктора Медведчука, передала в ОРДЛО 237 лиц вместо анонсированных 306: 40 человек из поданного террористами списка были освобождены ранее, еще 29 отказались от обмена.

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