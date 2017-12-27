Суд не нашел нарушений в закрытии деклараций военных прокуроров

В Окружном административном суде Киева состоялось слушание по иску к главному военному прокурору Анатолию Матиосу

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска к главному военному прокурору Анатолию Матиосу и НАПК относительно решения закрыть информацию об имущественном положении чиновников военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска", - сказано в сообщении.

В суде отметили, что не установили нарушения предписаний действующего законодательства при принятии Матиосом решения запретить обнародование деклараций сотрудников прокуратуры.

Также истец просил суд обязать НАПК включить электронные декларации чиновников военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.

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