Суд не нашел нарушений в закрытии деклараций военных прокуроров
Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска к главному военному прокурору Анатолию Матиосу и НАПК относительно решения закрыть информацию об имущественном положении чиновников военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска", - сказано в сообщении.
В суде отметили, что не установили нарушения предписаний действующего законодательства при принятии Матиосом решения запретить обнародование деклараций сотрудников прокуратуры.
Также истец просил суд обязать НАПК включить электронные декларации чиновников военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.
Читайте также: Секретные э-декларации прокуроров: на Матиоса и НАПК подали в суд
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:50
-
вчера
17:45
-
вчера
17:16
-
вчера
17:10
-
вчера
17:07
Новости партнеров
- 52483
- 35542
- 31355
- 29989
- 24953